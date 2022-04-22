Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников обрушился с резкой критикой на нынешних голкиперов клуба. В нынешнем сезоне ворота сине-бело-голубых защищали Михаил Кержаков, Станислав Крицюк и Даниил Одоевский.

«То, что в «Зените» нет вратарей, это сто процентов. Кержаков изначально не вратарь, какой-то «тряпочный» он. Раньше Славик Малафеев нравился, но потом он пошел в сборную и там сдался Акинфееву. Тот его «сожрал». Не перевариваю этого голкипера».

На вопрос, почему ему не нравится Акинфеев, Мананников ответил: «Сам не знаю. Не нравится — и все».

Андрей Мананников выступал за «Зенит» в первом чемпионате России-1992, с 2000 по 2001 год играл в петербургском «Динамо». Также в его карьере были «Памир» из Душанбе, московский ЦСКА, «Ротор», «Анжи» и другие клубы.