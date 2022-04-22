Накануне в российском спорте грянуло ещё одно допинговое дело: биатлонист Алексей Волков получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. К постоянным наказаниям наших атлетов мы уже привыкли, и информацию эту большинство пропустило мимо ушей. Тем более, что Волков уже завершил карьеру и два года дисквалификации для него значат не больше, чем если бы сейчас наказали, например, Александра Тихонова. Однако ситуация с Волковым является ещё одним грустным примером проблем с антидопинговым образованием в нашей стране.

LIMS

Начнём с того, что допинг у Волкова выявили в пробе аж за 2013 год. Сразу нужно прояснить, что же случилось, и почему дело всплыло только сейчас. На самом деле, это связано со всё тем же допинговым скандалом в российской лёгкой атлетике и последовавшим за ним расследованием Сочи-2014. Как вы помните, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за допингового скандала лишилось лицензии. После этого оно начало долгую и муторную процедуру восстановления. И одним из условий возвращения лицензии была передача базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 год. Дело в том, что лаборатория и её бывший директор Григорий Родченков назывались одними из главных звеньев допинговых махинаций: с их помощью скрывались положительные тесты ряда спортсменов.

Базу LIMS российская сторона передала, но только оказалось, что её попытались перед передачей подчистить и стереть оттуда несколько имён. Тем не менее, у Родченкова оказалась её копия, которая то ли подлинная, то ли не очень… В общем, 39 международных федераций начали расследования на основе базы данных LIMS, и на Россию посыпались новые дисквалификации за грешки 2012-2015 года. Так дисквалификации уже получили многие легкоатлеты, штангистки, вот настала очередь и Волкова. Он не первый биатлонист из списка – ранее в сокрытии проб были обвинены Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. Из-за последнего, кстати, Волков лишился золота Олимпиады-2014 в эстафете. Официально перераспределение медалей не утверждено, но это лишь вопрос времени. Из-за допинга Устюгова золота Игр в Сочи лишились и Дмитрий Малышко с Антоном Шипулиным.

Главная беда в том, что изучение базы LIMS ещё не окончено, и Волков не будет её последней жертвой.

Астма

Ну а главным показательным моментом дела Волкова является препарат, за который он получил отстранение. Это запрещённое средство фенотерол, которое применяют для лечения… астмы.

Волков, в отличие от многих других спортсменов, не скрывал свою астму и то что он использует терапевтические исключения. Это к разговорам о том, что это исключительно западное ноу-хау. При этом астмой Волков, по собственному признанию, страдает с двух лет, но ТИ он получил лишь в 2010 году, когда о проблемах с оформлением документов начали трубить российские журналисты.

Так почему же, имея терапевтическое исключение, Волков всё же был наказан за лекарство от астмы?

Тут могут быть разные варианты. Вариант первый: возможно, он принял лекарства сверх разрешённой нормы. Такое было с норвежским лыжником Мартином Йонсрудом Сундбю, который после перепроверки пробы был лишён победы в Кубке мира и Тур де Ски-2015.

Вариант второй, более реалистичный в российских условиях: возможно, Волков просто не обновил или обновил не вовремя свою справку по ТИ. Вопреки популярному мнению, терапевтические исключения выдаются не на бесконтрольный приём препаратов на всю жизнь. Необходимость в ТИ нужно регулярно подтверждать многочисленными справками, документами и прочей юридической волокитой. Этим, кстати, и объясняется малое количество ТИ у российских спортсменов: они не просто здоровее от природы и не стали жертвами заговора, запрещающего русским пользоваться «легальным допингом». Просто у нас из-за низкого уровня юридической грамотности очень проблематично оформлять справки, и многие просто этим не запариваются.

По словам Волкова, обострения астмы у него случаются поздней весной. Допинг же был у него выявлен в середине марта, во время чемпионата России. То есть, вероятно, обострение случилось раньше, а документы оформлены не были.

Что же в итоге произошло?

Волков по какой-то причине не получил терапевтическое разрешение на препарат от астмы. Принял участие в чемпионате России и сдал положительную допинг-пробу. Она была внесена в базу LIMS, предназначавшуюся для внутреннего пользования ведомства Родченкова. А затем поступила команда эту пробу не раскрывать. От кого эта команда поступила, можно лишь догадываться.

Что теперь грозит Волкову?

Судя по всему, ужесточать наказание для биатлониста не будут, и дисквалификация распространится только на нынешний период. Таким образом, в силе останутся его результаты в олимпийском сезоне-2013/14, однако от потери золота в эстафете Россию это не спасёт – Устюгов-то признан виновным. И самое главное – ничто не угрожает золоту Волкова в эстафете на чемпионате мира-2017. Главная же неприятность: на протяжении двух лет Волков, видимо, не сможет работать в биатлоне. Ну и то, что грехи почти десятилетней давности по-прежнему настигают наш спорт и будут настигать ещё долго.