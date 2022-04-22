Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила совместное фото со своим бывшим молодым человеком Андреем Лазукиным. Вместе ними снялся ещё один фигурист Мурад Курбанов.

Туктамышева выложила фото в сториз своей социальной сети, подписав снимок «F.R.I.E.N.D.S.» («Друзья»).

Туктамышева и Лазукин долгое время состояли в отношениях, а после расставания сохранили хорошие отношения.

Туктамышевой 25 лет, она выигрывала чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, становилась чемпионкой России.

Лазукину 24 года, лучшим достижением в его карьере стали бронза командного ЧМ и победа на Кубке России.