Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского пловца Евгения Рылова. Спортсмен был дисквалифицирован на девять месяцев из-за участия в провластном митинге.

«К сожалению, идет продолжение пагубной линии по политизации спорта — сначала наши теннисисты, теперь федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — цитирует ТАСС Пескова.

18 марта Рылов посетил митинг под названием «Zа Россию! Zа президента!». Мероприятие прошло в «Лужниках» и было приурочено к годовщине присоединения Крыма к России.

Помимо Рылова, в митинге участвовал лыжник Александр Большунов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, спортивная гимнастка Виктория Листунова, фигуристы Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Рылову 25 лет. На Олимпиаде-2020 в Токио он взял золотые медали в плавании на 100 и 200 метров на спине. Кроме того, на счету пловца серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 на 200 м, а также два золота чемпионатов мира.