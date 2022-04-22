«Металлург» одержал выездную победу над ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина. Игра прошла на «ЦСКА Арене» в Москве, «Металлург» победил 4:0.

Счёт в первом периоде на 12-й минуте открыл Брэндан Лайпсик. Линус Виделл на 32-й забросил вторую шайбу. В третьем периоде сперва Егор Яковлев сделал счёт 3:0 на 42-й минуте, а затем Лайпсик оформил дубль на 44-й.

«Металлург» вышел вперёд в серии 2-1. В первых двух встречах в Магнитогорске сперва ЦСКА победил 3:1, затем «Магнитка» взяла верх 6:4.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 24 апреля, пятый — в Магнитогорске 26 апреля.

«Металлург» завоёвывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 году, ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м.