Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация могут наказать организаторов Уимблдонского турнира за отстранение российских и белорусских теннисистов. Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил о запрете россиянам и белорусам принимать участие в Уимблдоне-2022 из-за обострения конфликта в Украине.

Ранее ATP и WTA допустили россиян и белорусов до участия в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

Как сообщает Daily Mail, ATP рассматривает вариант заморозки рейтинга отстранённых теннисистов: будут учитываться их прошлые результаты на британских турнирах.

Кроме того, ATP может запретить британским турнирам разыгрывать рейтинговые очки, но этот вариант кажется маловероятным. WTA также рассматривает варианты санкций, но пока не уточняется, какими они могут быть.