Две российские теннисистки добрались до полуфинала турнира в Стамбуле.

Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, обыграла седьмую «сеяную» Сару Соррибес Тормо из Испании (номер 47) в двух сетах — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 19 минут. Соперницы не сделали ни одного эйса, на счету Соррибес Тормо одна двойная ошибка, у Потаповой — ни одной. Россиянка взяла пять подач у испанки и проиграла одну свою.

В полуфинале соперницей Потаповой станет представительница Казахстана Юлия Путинцева (номер 51 в рейтинге WTA).

В другом четвертьфинале 29-я ракетка мира Вероника Кудерметова, получившая третий номер «посева», обыграла Анну Бондар из Венгрии (номер 72 в рейтинге WTA) — 7:6 (11:9), 7:6 (7:3). Игра длилась 2 часа 17 минут, Бондар сделала пять эйсов против трёх у Кудерметовой. На счету обеих теннисисток по одной двойной ошибке и по четыре брейка.

Кудерметова в полуфинале сыграет со второй ракеткой мира Сораной Кырстей из Румынии.