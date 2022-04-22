Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал теннисного турнира в Белграде. В матче 1/4 финала второй номер «посева» и восьмая ракетка мира в двух сетах победил японца Таро Даниэля — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. Рублёв сделал пять эйсов против двух у соперника и допустил одну двойную ошибку, в то время, как Даниэль не сделал ни одной двойной. Рублёву также удалось сделать три брейка и не проиграть ни одной своей подачи.

В полуфинале соперником Рублёва станет итальянец Фабио Фоньини, «посеянный» под номером 6.

В другом полуфинале сыграет ещё один россиянин — третий «сеяный» Карен Хачанов — и лидер мирового рейтинга Новак Джокович.