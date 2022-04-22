Российский хоккеист Евгений Скачков принял гражданство Румынии, сообщает «Белорусский хоккей». 37-летний форвард последние три года выступает в румынских клубах. Отмечается, что он это сделал ради участия в чемпионате мира-2022: Румыния выступает во втором по силе дивизионе ЧМ.

Евгений Скачков за свою карьеру в России выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Трактор», «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югра» и другие. Сезон-2013/14 он частично провёл в СКА, набрав 11 (7+4) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Всего в КХЛ на счету Скачкова 403 матча и 182 (87+96) очка в регулярном чемпионате, а также 6 (3+3) очков в 30 играх Кубка Гагарина.

Матчи первого дивизиона ЧМ по хоккею пройдут в Словении и Польше с 25 апреля по 8 мая. Румыния сыграет в группе A с Южной Кореей, Словенией, Венгрией и Литвой.