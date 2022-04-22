Легендарный вратарь сборной Чехии Доминик Гашек выступил против участия российских хоккеистов в матче НХЛ на территории Чехии. Ранее стало известно, что «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут матчи регулярного чемпионата НХЛ-2022/23 в Праге. Игры состоятся 7 и 8 октября.

«Если НХЛ допустит к участию в этом матче российского хоккеиста, я сочту это непростительным поступком», — написал Гашек в социальной сети.

На данный момент цвета «Нэшвилла» защищает россиянин Яков Тренин. В «Сан-Хосе» выступают Александр Барабанов, Николай Кныжов и Артемий Князев.

Доминик Гашек в сезоне-2010/11 выступал в составе московского «Спартака», после чего завершил карьеру.