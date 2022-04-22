Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации этапа Гран-при «Формулы-1» «Гран-при Эмильи-Романьи». Действующий чемпион мира преодолел лучший круг за 1.27,999.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», третьим — Ландо Норрис из «Макларена».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» выбыл после второго сегмента и показал лишь 13-й результат.

Три гонщика по ходу квалификации попали в аварию — Карлос Сайнс из «Феррари», Алекс Албон из «Уильямса» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео».

В субботу пройдёт спринтерская гонка, первая в сезоне. Спринт определит стартовый порядок воскресного Гран-при, но обладателем поул-позиции станет победитель сегодняшней классической квалификации Макс Ферстаппен.