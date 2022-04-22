Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о том, как проводит карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Ранее стало известно, что Путин встретится с участниками Олимпийских игр-2022 26 апреля. Перед встречей с главой государства в последние годы всем приходится пройти двухнедельный карантин.

«Я так замотался, что сейчас просто отдыхаю. Первые несколько дней было даже непривычно, что с утра не играет будильник и не надо никуда бежать Поэтому я наконец могу выспаться! Мне вообще не скучно. Воспринимаю это время как мини-отпуск и возможность подумать о будущем», – написал Кацалапов в социальной сети.

Также партнёр Виктории Синициной в танцах на льду рассказал, что покидает номер только на пару часов ради тренировок, в остальное время смотрит фильмы и сериалы и играет в Dota2.