Сегодня, 23 апреля, российский теннисист Карен Хачанов встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Игра пройдёт в рамках полуфинала турнира в Белграде и должна стартовать в 15:00 по московскому времени.

Хачанов и Джокович встречались между собой восемь раз. Сербский теннисист одержал семь побед, включая последний на данный момент матч — 23 февраля в Дубае (6:3, 7:6 (7:2)). Единственный раз Хачанову удалось победить в их втором поединке — в ноябре 2018 года в финале турнира в Париже (7:5, 6:4).

В другом полуфинале турнира в Белграде сыграет ещё один представитель России — Андрей Рублёв встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Их матч пройдёт 23 февраля.