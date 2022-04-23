Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сиэтла» (6:3). На счету россиянина гол и три результативные передачи.

Таким образом, Капризов набрал сотое очко в НХЛ. На данный момент на его счету 101 балл результативности (45 голов и 56 передач).

Капризов стал седьмым хоккеистом из России, сумевшим достичь отметки в 100 очков за сезон. Ранее это делали Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Павел Буре, Никита Кучеров (по два раза), Евгений Малкин (три раза) и Александр Овечкин (четыре раза).

Также Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты» со 100 очками за сезон.

Стоит отметить, что Капризов проводит в НХЛ всего второй сезон.