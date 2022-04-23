Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме осудил слова легендарного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека. Ранее Гашек призвал НХЛ отказаться от контактов с российскими хоккеистами из-за событий в Украине, а недавно призвал не приглашать россиян на матчи НХЛ в Чехии.

«Гашек разве принимает решения? Принимает решения НХЛ. Наши хоккеисты прекрасно себя чувствуют, — цитирует «Спорт-Экспресс». — Он пукнул в вечность! Кто такой Гашек? Он президент НХЛ? Гашек — замечательный спортсмен и ветеран. Что он там считает неприемлемым… Да и хрен с ним. Приедут и будут играть»

7 и 8 октября в Праге пройдут матчи НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

На данный момент цвета «Нэшвилла» защищает россиянин Яков Тренин. В «Сан-Хосе» выступают Александр Барабанов, Николай Кныжов и Артемий Князев.

Доминик Гашек в сезоне-2010/11 выступал в составе московского «Спартака», после чего завершил карьеру.