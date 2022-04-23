Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3) — на его счету гол и три передачи.

На счету Капризова стало 101 очко в НХЛ (45 голов + 56 передач). Он седьмой хоккеист из России, достигший этой отметки.

Капризов побил рекорд Матса Цуккарелло по количеству результативных передач за «Миннесоту» (55) и стал первым игроком «Уайлд», набравшим 100 баллов результативности за сезон.

Второй звездой дня назван Эвандер Кейн из «Эдмонтона». На его счету хет-трик и голевой пас в матче с «Колорадо» (6:3).

Одноклубник Капризова Кевин Фиала отдал в матче с «Сиэтлом» пять голевых передач и стал третьей звездой дня.