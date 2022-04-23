Российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении по фигурному катанию, сообщает Metaratings. Соревнования пройдут с 27 по 28 мая в Ереване.

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян подтвердил эту информацию. Планируется, что в Армению приедут спортсмены, не принимавшие участия в Олимпийских играх в Пекине.

Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в международных стартов из-за обострения конфликта России и Украины. Из-за дисквалификации россияне не приняли участия в чемпионате мира по фигурному катанию 21-27 марта.