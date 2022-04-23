Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова вышли в финал турнира в Стамбуле в парном разряде. В матче 1/2 финала отечественный дуэт одолел британок Алисию Барнетт и Оливию Николлс в трёх сетах: 0:6, 6:4, 10:8.

Россиянки не сделали ни одной подачи навылет, британской паре удался один эйс. На счету обоих дуэтов по одной двойной ошибке. Рахимова и Дзаламидзе в первом сете проиграли все три свои подачи, во втором проиграли ещё одну и сделали два брейка.

Партия длилась 1 час 25 минут.

В другом полуфинале турнира чешка Мария Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо, «посеянные» под номером 3, сыграют с Оксаной Калашниковой из Грузии и японкой Мию Като.