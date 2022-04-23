Тренер олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал об опасности прыжка в пять оборотов. Ранее вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова заявила о намерении совершить пятерной прыжок.

«Опасность этого прыжка вовсе не в психологическом барьере, а в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка – все-таки время нахождения спортсмена в воздухе четко ограничено, а количество оборотов может определять только скорость вращения, — цитирует RT Арутюняна. — Если не дай бог человек недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны».

Трусова в произвольной программе на Олимпиаде-2022 первой в истории выполнила чисто пять четверных прыжков.