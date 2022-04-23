Тренер Алексей Мишин сообщил новую информацию о состоянии здоровья своего подопечного Евгения Семененко. 18-летний фигурист получил сотрясение мозга на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, ударившись о лёд после падения.

«Состояние Жени Семененко улучшается, он выздоравливает, — цитирует Sport24 Мишина. — Есть ли вероятность выписки в понедельник? О времени выписки говорить пока рано».

Семененко родился в Санкт-Петербурге. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.