Нападающий «Байера» Сердар Азмун забил первый гол за леверкузенский клуб. Форвард сборной Ирана забил в игре 31-го тура немецкой бундеслиги против «Гройтер Фюрт».

Азмун вышел в стартовом составе и отличился на 18-й минуте. При этом счёт к моменту его гола был уже 1:1: защитник «Гройтер Фюрт» Йетро Виллемс забил на 5-й минуте, а одноклубник Азмуна Патрик Шик — на 8-й.

Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» этой зимой. Эта игра стала для него в бундеслиге шестой.

В составе «Зенита» Азмун выступал с 2019 по 2022 год, провёл 104 матча, забил 60 голов во всех турнирах.