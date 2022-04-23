Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Белграде. В матче 1/2 финала россиянин уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу — 6:4, 1:6, 2:6.

Матч длился ровно 2 часа. Джокович сделал шесть эйсов и допустил две двойных ошибки. На счету Хачанова одна подача навылет и ни одной двойной ошибки.

Россиянин взял одну подачу Джоковича и проиграл четыре своих.

В финале домашнего турнира Джокович встретится с победителем полуфинального матча между шестым «сеяным» итальянцем Фабио Фоньини и россиянином Андреем Рублёвым, получившим второй номер «посева». Их поединок состоится 23 апреля.