«Зенит» одержал крупную победу над «Енисеем» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Петербуржцы выиграли все четыре четверти — 33:11, 26:13, 23:18, 22:13, матч закончился со счётом 104:55.

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасёв, набравший 19 очков. На счету Александра Поитресса 13, у Джордана Мики — 12, у Игоря Вольхина — 11, у Виталия Фридзона — 10. У красноярцев за 10 очков смог выйти только Григорий Мотовилов (18).

Второй матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 25 апреля, третий — в Красноярске 28 апреля.