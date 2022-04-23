Двукратный призёр Олимпийских игр в фигурном катании Ирина Слуцкая проиграла выборы президента Федерации фигурного катания Москвы. В рамках отчетно-выборного конгресса Слуцкая уступила бизнесмену Антону Абдурахманову, набрав 55 голосов против 154.

Абдурахманов сменит во главе федерации Ирину Рабер, работавшую с 2005 года. Сама Рабер станет почётным президентом федерации.

Слуцкой 43 года. Она брала серебро Игр-2002 и бронзу Турина-2006 в одиночном катании. Также на её счету два золота, три серебра и бронза чемпионатов мира, семь золотых и две серебряных медали чемпионата Европы и четыре победы на чемпионатах России.