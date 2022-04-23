Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева и бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не примут участия в открытом чемпионате Армении. Об этом сообщила тренер и супруга их наставника Татьяна Мишина.

«Наши ребята на это соревнование не полетят. Мы не планировали, это достаточно неожиданно, — цитирует Sport24 Мишину. — Плюс есть уже календарь, поэтому мы не можем туда отправить даже молодых ребят. Надеюсь, на следующий год будет другое расписание и мы сможем участвовать. Соревноваться нужно будет, где это возможно».

При этом она добавила, что вся группа Алексея Мишина, включая Туктамышеву и Коляду, поедут в Армению на тренировочный сбор, который пройдёт с 30 апреля по 11 мая. Сам чемпионат Армении пройдёт в Ереване 27-28 мая.

По словам Мишиной, в соревнованиях, скорее всего, примут участие юные фигуристы, а для взрослых сезон уже окончен.