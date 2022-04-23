Две российские теннисистки вышли в финал турнира в Стамбуле. В решающей игре TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul встретятся Анастасия Потапова и третья «сеяная» Вероника Кудерметова.

Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, в трёх сетах одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (51-я в рейтинге) — 2:6, 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 58 минут, Потапова сделала один эйс и две двойных ошибки. На счету Путинцевой 3 двойных и ни одной подачи навылет. Потапова взяла шесть подач соперницы и проиграла три своих.

Кудерметова победила вторую «сеяную» румынку Сорану Кырстю — 6:3, 6:3. Игра длилась 1 час 24 минуты, Кудерметова сделала один эйс против нуля у соперницы, а также допустила три двойных ошибки, в то время, как Кырстя — две. Россиянка взяла четыре чужих подачи, румынка — одну.

Финал Потапова — Кудерметова состоится 24 апреля, начало — в 11:00 по московскому времени.