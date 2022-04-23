«Бавария» стала чемпионом Германии в сезоне-2021/22. В сегодняшней игре 31-го тура бундеслиги мюнхенцы уверенно победили ближайшего преследователя «Боруссию» из Дортмунда — 3:1. Счёт открыл Серж Гнарби на 15-й минуте. На 34-й Роберт Левандовски удвоил преимущество мюнхенцев. На 52-й Эмре Джан реализовал пенальти, сократив отставание «Боруссии», но на 87-й Джамал Мусиала установил окончательный счёт встречи.

«Бавария» набрала 75 очков в 31 матче и оторвалась от «Боруссии» на 12 очков. Дортмундцы уже практически обеспечили себе второе место, поскольку их отрыв от «Байера» составляет восемь очков.

«Бавария» стала чемпионом Германии в десятый раз подряд и 32-й в истории. Оба результата являются рекордами бундеслиги. Примечательно, что за последние десять лет мюнхенцы выиграли больше титулов, чем их ближайший преследователь «Нюрнберг» (9).