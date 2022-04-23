Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг участие фигуристов из России в открытом чемпионате Армении. В СМИ данная информация появилась 22 апреля, её подтвердил спортивный агент и продюсер Ари Закарян.

«Понятия не имею, что за турнир в Армении. В этом турнире наши спортсмены участвовать не будут», — цитирует ТАСС Когана.

Сообщалось, что в соревнованиях планируют принять участие российские фигуристы, не ездившие на Олимпиаду в Пекин. Однако уже сегодня тренер Татьяна Мишина заявила, что ученики Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не примут участия в турнире.

Чемпионат Армении пройдёт в Ереване 27 и 28 мая.