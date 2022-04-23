«Бетис» стал обладателем Кубка Испании сезона-2021/22. В финальном матче команда из Севильи взяла верх над «Валенсией». Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. Счёт на 11-й минуте открыл игрок «Бетиса» Борха Иглесиас. Уго Дуро на 30-й забил ответный мяч.

В серии 11-метровых ударов «Бетис» выиграл 5:4, реализовав все свои пять попыток. У «Валенсии» промахнулся Юнус Муса.

Цвета «Валенсии» защищает полузащитник сборной России Денис Черышев, который в сегодняшней игре остался в запасе.

«Бетис» в третий раз выигрывает Кубок Испании. Ранее он побеждал в 1977 и 2005 году.