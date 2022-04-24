Британский боксёр Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона WBC в тяжёлом весе. В поединке на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 33-летний Фьюри победил обязательного претендента на титул Диллиана Уайта. Поединок завершился нокаутом Уайта в шестом раунде.

На счету Фьюри на профессиональном ринге стало 32 победы в 33 поединках, ещё один бой завершился вничью.

У 34-летнего Уайта 28 побед и 3 поражения.

Фьюри завоевал титул чемпиона WBC в феврале 2020 года, нокаутировав Деонтея Уайлдера. В октябре 2021-го он провёл первую защиту, победив Уайлдера в бою-реванше.