«ПСЖ» стал чемпионом Франции в сезоне-2021/22. В матче 34-го тура Лиги 1 против «Ланса» парижане потеряли очки, сыграв 1:1. Однако этого им хватило, чтобы стать недосягаемыми для «Марселя». На счету «ПСЖ» стало 78 очков после 34 игр. Марсельцы отстают на 16 очков, проведя на одну игру меньше.

Единственный гол у «ПСЖ» провёл нападающий Лионель Месси на 68-й минуте. Именно этот мяч и стал для парижан «золотым». «Ланс», играя в меньшинстве с 57-й минуты, сравнял счёт на 88-й благодаря голу Корентена Жана.

Для шестикратного обладателя «Золотого мяча» этот гол стал лишь четвёртым в 22 матчах чемпионата Франции.

«ПСЖ» в десятый раз стал чемпионом Франции, из них восемь — с 2013 года, после покупки клуба катарскими шейхами.

По числу трофеев «ПСЖ» повторил рекорд Лиги 1, сравнявшись с «Сент-Этьеном», который последний раз выигрывал титул в 1981 году. Парижане обошли девятикратного чемпиона Франции «Марсель».