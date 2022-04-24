Сегодня, 24 апреля, состоится финальный матч теннисного турнира в Белграде. В решающей игре сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и российский теннисист Андрей Рублёв, «посеянный» под номером 2 (8-я ракетка мира).

Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.

Джокович в полуфинале обыграл другого представителя России — третьего «сеяного» Карена Хачанова — 4:6, 6:1, 6:2.

Рублёв в матче 1/2 финала взял верх над Фабио Фоньини из Италии — 6:2, 6:2.

Турнир Serbia Open проводился с 2009 по 2012 год и вернулся в календарь ATP в 2021 году. Джокович выигрывал его два раза. В прошлом году в финале турнира играл россиянин Аслан Карацев, уступивший Маттео Берреттини — 6:1, 3:6, 6:7 (0:7).