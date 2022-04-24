Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков провёл дебютный матч в Национальной хоккейной лиге. Голкипер провёл полную игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». «Харрикейнз» выиграли в овертайме 3:2, Кочетков отразил 17 бросков из 19.

Это 11-й голкипер из России, сыгравший в нынешнем сезоне в НХЛ. Это повторение рекорда, установленного в прошлом сезоне.

Помимо Кочеткова, в этом сезоне на лёд выходили Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 60 матчей), Сергей Бобровский («Флорида», 52), Игорь Шестёркин («Рейнджерс», 52), Илья Сорокин («Айлендерс», 50), Илья Самсонов («Вашингтон», 42), Александр Георгиев («Рейнджерс», 31), Семён Варламов («Айлендерс», 29), Антон Худобин («Даллас», 9), Даниил Тарасов («Коламбус», 4) и Иван Просветов («Аризона», 3).

Всего в НХЛ выступали 22 голкипера из России. Помимо упомянутых вратарей, в разные годы на лёд выходили Николай Хабибулин, Евгений Набоков, Илья Брызгалов, Михаил Шталенков, Андрей Трефилов, Сергей Мыльников, Даниил Тарасов, Алексей Мельничук, Евгений Константинов, Александр Печурский, Андрей Макаров и Артём Загидуллин.