Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство итогами выборов президента Федерации фигурного катания Москвы. По итогам выборов 23 апреля победу одержал бизнесмен Антон Абдурахманов. Проиграла ему двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

«Кто такой Абдурахманов? Как может быть так, что Слуцкая не прошла на это место! — цитирует «Спорт-Экспресс» Тарасову. — Это бесчестно! Получается, что в нашей стране профессия ничего не решает!»

Абдурахманов сменит во главе федерации Ирину Рабер, работавшую с 2005 года. Сама Рабер станет почётным президентом федерации.

Слуцкой 43 года. Она брала серебро Игр-2002 и бронзу Турина-2006 в одиночном катании. Также на её счету два золота, три серебра и бронза чемпионатов мира, семь золотых и две серебряных медали чемпионата Европы и четыре победы на чемпионатах России.