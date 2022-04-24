Роскомнадзор заблокировал на территории России крупнейший сайт о шахматах chess.com. Отмечается, что блокировке по требованию Генпрокуратуры подверглись только два материала, касающихся ситуации в Украине. Однако поскольку сайт использует защищённый домен HTTPS, доступ пропал ко всему сайту.

На сайте chess.com регулярно публикуется оперативная информация о шахматах, но главное — на нём можно играть онлайн с соперниками со всего мира.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин призывал Роскомнадзор заблокировать chess.com из-за запрета российским шахматистам играть на нём под собственным флагом, а также заявил, что администрация портала прислала ему письмо о запрете играть в призовых турнирах на их сайте.