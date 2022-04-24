Накануне в российском фигурном катании произошёл небольшой скандал. По итогам выборов президента Федерации фигурного катания Москвы победу одержал предприниматель Антон Абдурахманов. А проиграла ему сама Ирина Слуцкая, не нуждающаяся в представлениях. Многократная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр уступила человеку, которого в широких кругах не знает никто. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была предельно возмущена: «Кто такой Абдурахманов? Как может быть так, что Слуцкая не прошла на это место! Это бесчестно! Получается, что в нашей стране профессия ничего не решает!»

Давайте же попробуем ответить на вопрос Татьяны Анатольевны и познакомимся поближе с Антоном Абдурахмановым.

Строительство

Родился бизнесмен в 1981 году, а главным бизнесом в его карьере является руководство компанией «Бамстройпуть». Он возглавил организацию, идущую корнями ещё в семидесятые годы (знаменитое строительство БАМ), в 2013 году. На должности руководителя «Бамстройпути» Антон Абдурахманов сменил своего отца Виктора Абдурахманова.

«Бамстройпуть» с начала нулевых активно занимается строительством. Основным заказчиком проектов фирмы сейчас является Министерство обороны РФ. Так в 2014 году компания построила Национальный центр управления обороной России на Фрунзенской набережной в Москве.

Кроме того, Абдурахманову принадлежит несколько фирм, занимающихся строительством, ремонтом и развитием инфраструктуры в Крыму. За свою деятельность он получил звание «почётный транспортный строитель».

Фигурное катание

У многих может возникнуть вопрос: а что в фигурном катании делает представитель строительного бизнеса? Однако Абдурахманов ещё в 2019 году организовал в Москве клуб «Армия фигурного катания». Самой известной его ученицей стала бывшая подопечная Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Анастасия Тараканова. Она перешла в «Армию фигурного катания» в 2020 году в возрасте 16 лет. В качестве ученицы академии она добилась своего самого значительного достижения на взрослом уровне: в сезоне-2020/21 заняла третье место на этапе Кубка России в Москве.

Одним из тренеров клуба является ещё один бывший ученик Тутберидзе Адьян Питкеев. Также там трудится Ксения Иванова, известная по работе с Камилой Валиевой в Казани.

Особенностью «Армии фигурного катания» является то, что этот клуб полностью частный и существует исключительно на средства учредителя и учеников.

Кого сменил Абдурахманов

Многие были недовольны тем, что Федерацию фигурного катания возглавила не бывшая фигуристка, а бизнесмен, имеющий очень косвенное отношение к фигурному катанию. Однако нужно отметить, что до этого федерацией на протяжении 17 лет руководила Ирина Рабер, не имевшая к фигурному катанию вообще никакого отношения.

Рабер имеет образования инженера электросвязи, менеджера по организации управления производством и юриста в области государственного строительства и управления. Начинала она трудовую деятельность инженером-конструктором, занимала различные управляющие должности в политике и до сих пор остаётся единственной в истории женщиной-префектом округа Москвы. В 2005 году, возглавив Федерацию фигурного катания Москвы, не имела опыта работы в фигурном катании. Однако после 17 лет работы получила хвалебные отзывы от тренеров и фигуристов и даже останется в роли почётного президента федерации. Так хореограф Илья Авербух перед выборами сказал: «Какого бы кандидата ни выбрали — он должен будет соответствовать уровню, который установила Ирина Рабер».

Реакция Слуцкой

Ирина Слуцкая поздравила конкурента с победой, но в её словах можно легко прочесть обиду: «Я поздравляю Антона Викторовича с победой — видимо, бизнесмены больше привлекают федерацию. Очень надеюсь, что он подойдет к работе с тем профессионализмом, о котором ранее заявлял, что у него получится стать достойным преемником Ирины Яковлевны Рабер и достойно осуществлять деятельность президента Федерации фигурного катания Москвы, не на свое благо, а на благо московских спортсменов».

При этом она допустила, что попробует побороться за пост главы федерации на следующих выборах через четыре года: «Никогда не говори никогда. Но я не хочу принимать участия в выборах, которые насмешили профессионалов фигурного катания».