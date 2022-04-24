Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась по поводу отстранения фигуристов из России от участия в Уимблдонском турнире-2022. По мнению 26-й ракетки мира, это не так важно на фоне более глобальных событий.

«Жаль, что мы не примем участия в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят более важные и глобальные вещи, — цитирует Sportschau Касаткину. — Человеческая жизнь намного важнее».

Организаторы Уимблдонского турнира приняли решение исключить российских и белорусских теннисистов из числа участников в 2022 году в связи с ситуацией в Украине.

ATP и WTA (главные теннисные организации у мужчин и женщин) допустили россиян и белорусов до участия в турнирах под своей эгидой, однако под нейтральным флагом.