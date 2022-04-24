«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в сезоне-2021/22. В сегодняшнем матче 29-го тура клуб из Будапешта обыграл «Уйпешт» 2:1. Счёт открыл грузинский форвард «Уйпешта» Буду Зивзивадзе на шестой минуте. На 19-й Токмак Нгуен забил ответный мяч, а Балинт Вечеи провёл победный мяч на 38-й.

«Ференцварош» набрал 62 очка после 29 туров и стал недосягаемым для преследователей. В начале этого года клуб возглавил бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Для «Ференцвароша» этот титул стал 33-м в истории и четвёртым подряд. Черчесов может сделать с клубом золотой дубль — 11 мая команде предстоит финал Кубка Венгрии против «Пакша».

Черчесов уже делал золотой дубль с иностранной командой — в сезоне-2015/16 он выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией», после чего возглавил сборную России.