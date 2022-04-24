Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин эффектно ответил на претензии «Спартака» по поводу судейства в матче 26-го тура чемпионата России (2:3). Красно-белые были недовольны тем, что арбитр Виталий Мешков назначил в их ворота два пенальти и отменил два их гола.

«Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей, — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина. — Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом».

«Ростов» благодаря победе над «Спартаком» оторвался от него в турнирной таблице на 3 очка, поднявшись на восьмое место.