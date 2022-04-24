ЦСКА победил «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте провёл Чидера Эджуке, который вышел на замену девятью минутами ранее.

ЦСКА набрал 47 очков в 26 матчах и поднялся на третье место в таблице РПЛ, обойдя «Сочи». «Динамо» остаётся на втором месте с 52 очками.

Команды играли в следующих составах:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Карраскаль (Зайнутдинов, 68), Медина (Ушаков, 46), Языджи (Эджуке, 58), Заболотный.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Грулёв, 79), Моро, Макаров (Лесовой, 70), Шиманьски, Фомин, Захарян, Смолов (Тюкавин, 69).

Поражение бело-голубых даёт шанс «Зениту» уйти в отрыв. Завтра, 25 апреля, подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Краснодаром». В случае победы у «Зенита» будет шестиочковый отрыв за четыре тура до конца сезона.