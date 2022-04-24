Россиянка Анастасия Потапова стала победительницей турнира в Стамбуле. В финальном матче теннисистка, пробившаяся из квалификации, взяла верх над соотечественницей Вероникой Кудерметовой, «посеянной» под номером 3. Счёт по сетам — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 24 минуты, Потапова сделала один эйс против двух подач навылет у соперницы, допустила одну двойную ошибку (Кудерметова — четыре), а также сделала шесть брейков, проиграв две своих подачи.

Для Потаповой этот титул стал первым в одиночном разряде.