Кажется, год столетия – это проклятый год для московского «Спартака». Клуб постоянно попадает в скандалы, позорно играет в чемпионате, из-за санкций владелец Леонид Федун потерял огромные деньги, а его жена Зарема Салихова продолжает делать красно-белых мишенью для критики.

После «жирных» девяностых к «Спартаку» пришли бестрофейные нулевые и десятые. У клуба подросла конкуренция, которой не пахло в первые годы российского чемпионата. «Гладиаторы» не успели перестроиться и потеряли первые позиции в отечественном футболе. А когда ты привык к роскоши, а затем оказываешься сброшен с пьедестала, велик соблазн найти причины неудач не в себе, а во внешних факторах. Так у «Спартака» главными виновниками неудач стали судьи и ведущие конкуренты, якобы плетущие «интриги» против бывшего флагмана. Сперва это был ЦСКА (знаменитая фраза «Гинер всё купил), затем «Зенит».

Судейский «заговор» против «Спартака» уже настолько прочно засел в красно-белых головах, что его умудряются найти едва ли не в каждом поражении.

Очередным скандалом закончилась игра «Спартака» с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ. Будем справедливы: судья Виталий Мешков принимал не всегда верные решения и кое-где допускал ошибки. Но после поражения 2:3 в соцсетях столичной команды появилась жалкая надпись: «Уступаем в Ростове… Игрок матча – Виталий Мешков».

От такого были в шоке даже сами болельщики клуба, которые устроили ему обструкцию в комментариях.

@KirillShubarin: Во всем виноваты, судьи блогеры, тренеры, невезение, гороскопы и звёзды не так сошлись. Ах да, против нас, не прекращая, все вокруг плетут заговоры. Каждый матч одно и тоже, смотреть невыносимо, как позорите клуб и убиваете его.

@spartak_leaks: Мешков, вы — серьёзно? Это он виноват, что защитники «Спартака» сегодня играли как пьяные лесорубы и привезли в свои ворота три железобетонных пенальти, из которых поставили только два?

@YevgeniySeverin: С больной головы на здоровую. Забей Соболев, забей Бакаев, и вопросов бы не было.

@BarotovJ: Задолбали винить всех, кроме игроков. Это не оправдание, ищите другое оправдание.

@SuvlehimTakac: Опять газпромовские судьи устранили прямого конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство.

@ponkibro: А когда у вас появится достоинство, не подскажете?

@bookierating: Украл у вас девятое место. Бесчеловечно!

Похоже, мантра о судейском заговоре перестала работать даже на целевую аудиторию. Ну а сильнее всех приложил «Спартак» их бывший футболист главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, которого многие болельщики до сих пор любят и уважают.

«Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом».

Слова Карпина можно легко понять: зимой «Ростов» лишился почти всех легионеров из-за ситуации с аэропортами. Как вы помните, ФИФА разрешила футболистам из клубов России приостанавливать действующие контракты и уезжать за границу. Но только этой возможностью воспользовались далеко не все, и тот же «Спартак» почти не пострадал. А сильнее всего досталось клубам с приграничных территорий – «Краснодару» и «Ростову».

Казалось бы, на остроумном ответе Карпина можно было бы и закрыть тему. Но в очередной раз не смогла держать за зубами язык Зарема Салихова. Не являясь формально представительницей «Спартака», она пользуется возможностью и не выбирает выражения. Порой у неё получается остроумно ответить, но это был явно не тот случай.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка», — ляпнула Зарема в ответ. — И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?»

Насчёт состава «Ростова» оба спикера, конечно, поманипулировали фактами. Зарема назвала опытных игроков. Карпин же имел полное право назвать 18-летнего Мелёхина, 22-летнего Глебова, 20-летнего Щетинина, 21-летего Сильянова… Некоторые из них вынужденно заиграли в основе после отъезда ведущих легионеров.

А слова «я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка» с головой выдают в Салиховой некомпетентного человека. Ведь слово «тренеришка» к Карпину не имеет никакого отношения. Этот эпитет бросил Артём Дзюба в адрес Унаи Эмери после поражения «Спартака» от «Динамо» 1:5. В тот же день «тренеришку» уволили, и его место как раз занял Карпин. Так что вряд ли она «очень хорошо помнит» происхождение этого мемного слова.

За четыре тура до конца сезона «Спартак» в год своего столетия находится в четырёх очках от зоны стыковых матчей. И в эту зону он точно скатится, если продолжит искать в своих неудачах руку «Газпрома», купившего всё Гинера и судейский заговор. Но зато Зареме будет что сказать.