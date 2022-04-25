24 апреля ЦСКА сделал для «Зенита» настоящий пасхальный подарок: отобрал три очка у главного конкурента сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство — московского «Динамо» (1:0).

Сейчас расклад в турнирной таблице чемпионата России следующий:

«Зенит» — 25 матчей, 55 очков

«Динамо» — 26 матчей, 52 очка

Математически чемпионский титул могут ещё завоевать ЦСКА (26 матчей, 47 очков), «Сочи» (26 матчей, 46 очков), «Локомотив» (25 матчей, 41 очко) и «Краснодар» (24 матча, 39 очков). Однако все прекрасно понимают, что единственным конкурентом «Зенита» остаётся «Динамо».

Календарь команд выглядит следующим образом:

«Зенит»: «Краснодар» (г), «Локомотив» (д), «Химки» (д), «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (г).

«Динамо»: «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Локомотив» (г), «Сочи» (д).

Свою игру 26-го тура «Зенит» проведёт завтра против «Краснодара». Когда-то в чемпионате России действовало правило «Золотого матча» (отдельная игра в случае равенства очков у первых двух команд), и оно было применено два раза — в 1996 («Спартак» — «Спартак-Алания» 2:1) и 2002 («Локомотив» — ЦСКА 1:0) году. В начале нулевых от правила отказались в пользу подсчёта дополнительных показателей. Если раньше во главе угла стояло число побед, то теперь — очные матчи.

Теперь если «Зенит» и «Динамо» наберут по итогам сезона равное число очков, то преимущество будет у команды Сергея Семака — 4:1 дома и 1:1 на выезде.

Таким образом, для того, чтобы стать чемпионом России в четвёртый раз подряд, «Зениту» достаточно в оставшихся пяти играх набрать 9 очков. И это при условии, что «Динамо» выбьет в своих матчах все 12. Не будем отрицать, календарь у «Зенита» непростой: неуступчивые «Краснодар» и «Локомотив», разыгравшиеся весной «Химки», всегда мотивированный на Петербург «Спартак». Да и команду Кержакова со счетов не стоит сбрасывать.

Однако шесть очков с нижегородцами и «Химками» «Зенит» брать обязан. А значит в трёх оставшихся матчах ему будет достаточно трёх очков — например, трёх ничьих. И всё это при расчёте, что «Динамо» выиграет все четыре игры. Что, разумеется, не факт, особенно с «Сочи».

Так что если не произойдёт чего-то экстраординарного, Семак в четвёртый раз подряд приведёт «Зенит» к золотым медалям. Пожелаем ему удачи в этом.