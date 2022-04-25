Сегодня, 25 апреля, «Зенит» проведёт выездной матч 26-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара». Игра состоится на стадионе «Краснодар» и стартует в 19:00 по московскому времени. Судить её будет Евгений Кукуляк.

В игре не смогут принять участия два травмированных вратаря «Зенита» Станислав Крицюк и Даниил Одоевский, а также защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, также восстанавливающиеся после повреждений.

В первом круге «Зенит» обыграл дома «Краснодар» 3:2, а всего не проигрывает «быкам» семь игр подряд (5 побед, 2 поражения).

В таблице РПЛ «Зенит» идёт на первом месте с 55 очками в 25 турах. «Краснодар» шестой с 39 очками в 24 турах.