Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто» (3:4 Б). 36-летний форвард после контакта с Эриком Челльгреном врезался в борт плечом. Уходя в раздевалку, Овечкин в сердцах швырнул шлем на пол.

В игре с «Мэйпл Ливз» россиянин не набрал очков результативности: в концовке второго периода он забил гол, но шайба была отменена после видеопросмотра.

Остались без очков и другие российские хоккеисты «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Зато у «Торонто» по шайбе забросили Илья Любушкин и Илья Михеев, а последний ещё и отметился голевой передачей.