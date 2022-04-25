Российская фигуристка Полина Костюкович рассказала о распаде дуэта с Алексеем Брюхановым. По словам фигуристки, в федерации на их пару не рассчитывали, и она задумалась о смене спортивного гражданства.

Федерация фигурного катания передала Леше, что не видит перспективы в этом дуэте. Он сказал, что подумает над этими словами. Конечно же, меня это задело, — цитирует Sport24 Костюкович. — После его слов я задумалась о смене федерации, потому что понимаю, что дальше только сложнее будет. Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую.»

Полина Костюкович выигрывала серебро и бронзу юниорских чемпионатов мира в паре с Дмитрием Ялиным. Встав в пару с Брюхановым, она брала бронзу этапа юниорского Гран-при.