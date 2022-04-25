Российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева провели совместную тренировку. В телеграм-канале 15-летней Валиевой было опубликовано видео, как они прыгают параллельный четверной тулуп.

Если видео недоступно, его можно посмотреть на странице Валиевой.

Оба фигуриста завоевали золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. На счету Валиевой также золото чемпионата Европы и чемпионата России, победа на юниорском чемпионате мира и в финале юниорского Гран-при.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и чемпион России в нынешнем сезоне.