Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что до специального решения в России и Беларуси не будут проводиться и другие международные турниры под эгидой ISU. Причиной называются события в Украине.

Ранее из-за событий в Украине российские спортсмены были отстранены от участия в международных стартах ISU.

Гран-при традиционно включает в себя семь этапов: в США, Канаде, Китае, Франции, России, Японии и финал, проходящий в разных странах.

Гран-при России ранее проходил в Санкт-Петербурге и Москве, а в 2021 году прошёл в Сочи. Его победителями стали Морис Квителашвили, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.