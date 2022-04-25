Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Форвард забросил две шайбы и отдал три голевых передачи и помог «Лайтнинг» победить со счётом 8:4.

Партнёры Кучерова по первой пятёрке Стивен Стэмкос и Виктор Хедман набрали по четыре очка — 2+2 и 0+4 соответственно.

Кучеров был признан первой звездой матча. Всего на его счету в регулярке-2021/22 62 (23+39) очка в 44 встречах.

В воротах «Тампа-Бэй» играл россиянин Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 39. В третьей пятёрке выходил Михаил Сергачёв.

Ворота «Флориды» защищал Спенсер Найт, который после пятой пропущенной шайбы в середине второго периода был заменён на Сергея Бобровского. Российский голкипер отразил 13 бросков из 16 и пропустил 3 шайбы.