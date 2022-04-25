Главный тренер СКА, начальник штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал травму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 36-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто» (3:4 Б). После контакта с Эриком Челльгреном россиянин врезался в борт плечом. Уходя в раздевалку, Овечкин в сердцах швырнул шлем на пол.

«На этот эпизод было просто больно смотреть. Безумно обидно, что наш форвард получил травму. Надеюсь, он совсем скоро поправится и вернется в строй, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ротенберга. — Уверен, что Саша залечит эту травму и продолжит класть голы один за другим. Все, что не убивает нас, делает нас только сильнее!»

В игре с «Мэйпл Ливз» Овечкин не набрал очков результативности: в концовке второго периода он забил гол, но шайба была отменена после видеопросмотра.